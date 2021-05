Rafa Kalimann diz que já enviou nudes: 'Sou fiel ao contatinho'

Rafa Kalimann brincou de "eu, nunca" no stories de seu Instagram, na noite da última terça-feira (19). A apresentadora fez várias revelações e, inclusive, disse que já enviou fotos íntimas (as "nudes") para alguns de seus pretendentes.

Na ‘dinâmica’, com a ajuda de uma amiga que fazia as perguntas, Rafa afirmou que já foi ignorada por alguém no whatsapp: "Agora tenho 200 mensagens não lidas, nem ligo se me ignoram, as pessoas têm o direito", disse.

(Reprodução: Instagram)

Depois, foi questionada se já leu alguma ‘fake news’ sobre si. Ela ironizou dizendo que sempre se pergunta "qual será a fake news do dia", "O que vão inventar?", brincou ela. Também falou que já se arrependeu de mandar algumas mensagens. "Já me arrependi muito. Mandei e saí correndo", comentou, aos risos.

E a pergunta mais atrevida foi a respeito das nudes, se ela já mandou a mesma foto para duas pessoas diferentes ao mesmo tempo. Rafa se defendeu: "Nunca fiquei com duas pessoas ao mesmo tempo, nunca tive dois 'contatinhos' juntos, sou fiel ao 'contatinho', quanto mais para mandar o nude", explicou.