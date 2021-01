Rafa Kalimann deixa fãs eufóricos com cliques de lingerie

Rafa Kalimann deixou o queixo dos fãs lá no chão em cliques de lingerie feitos por André Nicolau, queridinho de várias famosas, como Bruna Marquezine, Thaila Ayala e Fiorella Mattheis.

As imagens foram divulgadas pelo fotógrafo em seu Instagram, nesta semana com a influencer e ex-sister do BBB 20 caprichando nas poses e no carão.

Na noite de segunda (25), Rafa não escondeu sua empolgação com a estreia do BBB 21 por causa da participação do ex-marido, Rodolffo, com quem garantiu ter uma ótima relação, em vídeos no Instagram.

“Tô muito feliz em ver meu ex-marido lá dentro, que é um grande amigo, que me apoiou muito aqui fora, que torceu muito por mim. Saber que ele vai viver essa experiência também, eu fiquei muito feliz por ele, estou vibrando muito por ele, pela família, pela dupla, porque eu sei que para ele e para o Israel vai ser muito importante pelo trabalho deles”, disse Rafa, citando o parceiro musical de Rodolffo.

A influencer citou também alguns dos outros confinados do grupo Camarote. “Que Deus abençoe muito essa jornada, assim como outras pessoas que eu conheço, como a Pocah, que eu amo e e estou muito feliz por ela, Carla Diaz, que não tenho tanta amizade, mas a gente já se falou algumas vezes, Projota, que eu sou muito fã, e outras pessoas que estou ansiosa para conhecer”, completou.

Rafa confessou sentir saudades de estar na casa mais vigiada do Brasil. “Foi a loucura mais maravilhosa que já vivi na minha vida. Eu espero, de coração, que todos se joguem no jogo, se entreguem de verdade. Dá muita saudade, não dá pra descrever a saudade que eu sinto”, afirmou.