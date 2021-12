Quem quer, vai? Viih Tube paga R$ 2,5 mil em táxi para encontrar Lipe Ribeiro

Um dos romances que começou na Farofa da GKay segue dando o que falar. Na madrugada desta quarta-feira, 15, a influenciadora Viih Tube deixou os fãs chocados ao mostrar que pagou um total de R$ 2,5 mil em uma viagem de táxi de São Paulo ao Rio de Janeiro, de madrugada. O motivo? Ir encontrar o influenciador Lipe Ribeiro, com quem trocou carícias na festa de GKay.

Em seus stories do Instagram, Viih Tube mostrou que estava em uma festa num bar chamado Vitrinne, em São Paulo, junto a João Guilherme, Gil do Vigor e outros famosos. Algumas horas depois ela apareceu no Rio de Janeiro, ao lado de Lipe Ribeiro. Assista:

"Gente, eu não sei o que eu tenho na cabeça. É sério. Eu estava em São Paulo, na balada, eu saí da balada, entrei num táxi e falei: 'Moço, vamos para o Rio' e ele falou: 'Bora'. Eu falei: 'Bora'. Deu R$ 2.500, porque eu fui me deparar que era um táxi, e que eu tava indo de taxímetro só depois", contou Viih Tube nos stories.