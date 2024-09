Quem foi Fabio Arruda, consultor de etiqueta que morreu aos 54 anos

O apresentador e consultor de etiqueta Fabio Arrruda foi encontrado morto em sua casa na tarde do último sábado (7). Ele tinha 54 anos e havia passado por uma cirurgia de emergência de cateterismo há três dias. Dias antes, publicou nas redes sociais sobre um grave problema no coração, incentivando os seguidores a cuidarem da saúde.

Ele ficou conhecido após uma aparição em 2008 no Programa do Jô por conta do livro 'Sempre, Às Vezes, Nunca', com dicas de etiqueta. Depois disso, ele foi para o programa Hoje em Dia e ainda fez parte do elenco da primeira edição de A Fazenda.

Com a participação no reality, Fabio garantiu um contrato com a emissora e era titular do The Bachelor Brasil, que teve sua única edição com ele no comando. Ele chegou a ter, também, um programa de etiqueta.

Ele esteve em várias emissoras, como a Bandeirantes, SBT e TV Gazeta, além da Record, e ficou conhecido por suas dicas de etiqueta.

Seu último trabalho foi o Pod Arruda, um podcast onde entrevistava celebridades. Passaram por lá Rita Cadillac, Nany People, Alexandre Frota e diversos nomes de peso.

Muitos lamentaram a morte de Arruda nas redes sociais, como Adriane Galisteu: 'Meu Deus, Fábio, que tristeza'.