Quem é Justin Baldoni? Conheça o ator acusado de assédio sexual por Blake Lively

Blake Lively, atriz, produtora e diretora, acusou o Justin Baldoni por assédio sexual durante as gravações do filme “É Assim que Acaba”. Na adaptação do livro de Colleen Hoover, a artista contracenou com Justin, que também foi responsável pela direção do longa. Além do processo judicial, outras polêmicas envolveram a produção da obra.

Nascido em Los Angeles, na Califórnia, Justin Baldoni tem 40 anos. Ator, produtor, diretor e escritor norte-americano, ele é casado com Emily Baldoni desde 2013, com quem tem dois filhos. A estreia de Justin como diretor de filmes foi em 2019, com o longa “A Cinco Passos de Você”, estrelado por Haley Lu Richardson e Cole Sprouse.

O segundo filme dirigido por Justin Baldoni foi “Clouds” (2020), baseado no livro “Fly a Little Higher”, de Laura Sobiech. Por fim, ele dirigiu “É Assim Que Acaba”, lançado em agosto de 2024. Justin Baldoni também é conhecido pela atuação na série “Jane The Virgin”, como Rafael Solano, e no filme “Con Man”, no qual interpretou Barry Minkow.

O artista já lançou dois livros, em 2021 e 2022. O primeiro foi “Boys Will Be Human: A Get-Real Gut-Check Guide to Becoming the Strongest, Kindest, Bravest Person You Can Be” (”Meninos serão humanos: um guia de verificação de coragem para se tornar a pessoa mais forte, gentil e corajosa que você pode ser”, em tradução livre ao português). O último, até o momento, foi “Man Enough: Undefining My Masculinity” (”Homem o suficiente: indefinindo minha masculinidade”, em tradução livre ao português).