Blake Lively acusa Justin Baldoni de assédio sexual em filmagens de ‘É Assim Que Acaba’

A estrela de “É Assim Que Acaba”, Blake Lively, está processando o ator e diretor Justin Baldoni por assédio sexual durante as gravações do filme. Blake também afirma que Justin movimentou “um esforço coordenado para destruir a sua reputação”, além de repudiar o “trabalho hostil” do artista. As informações são do site internacional TMZ.

As ações de Justin Baldoni incomodaram a atriz, que também é produtora do filme, e resultaram em uma reunião geral para solicitação de demandas. Entre elas, o artista não poderia mais mostrar vídeos ou fotos de mulheres nuas para Blake Lively, mencionar o antigo vício em pornografia, falar sobre conquistas sexuais em frente à atriz ou demais pessoas da produção, comentar sobre a genitália dos envolvidos no filme, questionar sobre o peso da atriz ou citar o pai dela, que morreu. Outro pedido foi para que Justin não adicionasse ao longa “cenas de sexo, sexo oral ou clímax” além do que já estavam no roteiro aprovado por Blake e assinado no projeto.

A defesa de Justin, entretanto, disse que essa é uma “falsa tentativa da atriz para recuperar reputação”. As acusações de Blake foram consideradas pela defesa do artista como “falsas, ultrajantes e indecentes, tendo como intenção prejudicar o ator publicamente.”

Outras confusões por trás de “É Assim Que Acaba”

Essa não é a primeira polêmica envolvendo “É Assim Que Acaba”. Lançado em agosto de 2024, a obra saiu em meio a discordâncias entre Blake Lively e Justin Baldoni. Enquanto ela desejava focar na força e resiliência da personagem, ele preferia manter a violência doméstica em maior destaque. Outra questão foi a participação de Ryan Reynolds, marido de Blake, durante a produção — mesmo não sendo parte do filme, o também ator esteve presente durante filmagens e promoções.

Antes mesmo de se tornar filme, o livro de Colleen Hoover já era alvo de críticas, devido ao conteúdo sensível e íntimo. “É Assim Que Acaba” retrata a história de Lily Bloom, uma florista que se apaixona e casa com o neurocirurgião Ryle Kincaid. A princípio, o romance parecia perfeito, até Lily ser vítima de violência doméstica. No longa, Lily é interpretada por Blake Lively, enquanto Ryle é papel de Justin Baldoni.

A adaptação cinematográfica não teve a receptividade esperada. No IMDb, “É Assim Que Acaba” recebeu a nota 6.5/10, enquanto no Metacritic teve 54% de aprovação da crítica e no Rotten Tomatoes, 55%. O filme está disponível na plataforma de streaming Max.

Assista ao trailer de “É Assim Que Acaba”