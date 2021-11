Psicanalista paraense revela motivo de Marília Mendonça sonhar com 'água' e ter 'previsão' de morte

Interpretar os sonhos na linguagem popular é bastante diferente de tentar decifrar por meio do método associativo como a da psicanálise - estudo clínico que busca entender o subconsciente humano. Mas, as ‘coincidências’ que rondam a morte de Marília Mendonça, ainda despertam a curiosidade do público. Antes de vir a óbito em um acidente aéreo, em um curso d’água próximo a BR-474, na última sexta-feira (5), a cantora sonhou com uma cachoeira e chegou a ter o ato associado a uma ‘premonição’.

Em uma publicação feita nas redes sociais há dois anos, a cantora desabafou como se sentia mal em viver uma rotina cansativa de pegar voos diretos e ficar longe da família. Coincidentemente, em maio de 2020, Marília voltou a se manifestar sobre o assunto, mas agora, em forma de sonho.

No post, ela contou aos seguidores que sonhou durante a noite anterior com muita água. Uma usuária chegou a apontar a situação como uma suposta morte que viria a ocorrer. Pela ótica da psicanálise, segundo a psicóloga e psicanalista Elizabeth Levy, os sonhos podem expressar desejos, conflitos, vivências e melancolia de cada indivíduo.

“[Marília] ao contar esse sonho, questionando a possibilidade de morrer, poderia existir nela esse medo como existe em todos nós. Mas, no caso dela uma mãe com um filho tão pequeno, morrer e não poder mais cuidar dele seria um medo muito natural”, explica a psicanalista. Contudo, a psicológa ressalta que quando o paciente relata um sonho pode-se associar às suas próprias memórias e, por isso, as análises feitas pelos profissionais são individuais.

Ao analisar o suposto ’mistério’ envolvendo a morte da cantora Marília Mendonça, a profissional afirma que não se pode menosprezar ou tornar uma “brincadeira” o reflexo tido pelo subconsciente da artista, ou seja, o sonho que ela havia tido e compartilhado nas redes sociais.