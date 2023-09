Priscila Fantin curtiu hotel de nudismo com festa sadomasoquista: 'Transar em outros lugares'

A atriz Priscila Fantin contou para Dani Calabresa, no podcast 'Posso Mandar Áudio?', uma experiência inusitada que viveu com o marido Bruno Lopes. O casal teve uma ideia ousada e foram passar um tempo em um hotel de nudismo. Porém, eles também participaram de uma festa com tema sadomasoquista no México.

De acordo com a atriz, ela e Bruno já haviam se interessado em conhecer um hotel neste estilo quando leram uma matéria sobre um estabelecimento desses localizado na Jamaica: "[Lá é] tudo normal. Restaurante, café, piscina. Às vezes tem um jantar temático. Porém, você fica livre, se você, por acaso, quiser perambular pelo hotel sem roupa".

"Fora isso, que foi o que chamou a nossa atenção, você poderia transar em outros lugares que não fossem dentro do seu quarto. Alguns lugares que são permitidos, não é também qualquer lugar", completa.

Então, Priscila e Bruno curtirama a ideia e tempos depois, foram convidados para fazer a divulgação de um resort no México. "E não é que a gente achou um hotel lá também de nudismo nos mesmos moldes?", revela a atriz.

Ao chegarem no hotel, o casal deu de cara com uma senhora de 70 anos nua que fazia um book no hall de entrada e eles foram percebendo que a nudez realmente não era algo chocante por ali, nem para os funcionários, nem para os hóspedes. Ainda assim, eles continuavam a se sentir tímidos para passear sem roupas: "A gente comeu e foi pra piscina, devidamente vestidos. A gente parecia um ET. Todo mundo olhou pra gente! Todas as cabecinhas viraram na nossa direção. E a gente ficou intimidado!"

Foi então que Priscila algo no local. "Era um hotel de nudismo para senhores e senhoras, para idosos!", revela a atriz.