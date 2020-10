Preço, estrutura e fotos: saiba como é o asilo em que Vanusa vive

Após ficar 32 dias internada em um hospital público na cidade de Santos (SP), devido a uma pneumonia e uma anemia que a fizeram perder 30 quilos, Vanusa recebeu alta hospitalar na última sexta-feira (9/10). A cantora retornou para o asilo onde viveu nos últimos dois anos. O casa de repouso chama-se Barros Residência para Idosos e a decisão de deixá-la no local partiu de seu filho, o empresário musical Rafael Vannucci.

Asilo onde vive cantora Vanusa (Reprodução)

O residencial para idosos é simples, porém bem equipado. Outro ponto positivo é o carinho dos funcionários com os hóspedes. Em fotos e comentários nas redes sociais, é possível notar inúmeros elogios. A mensalidade para um idoso permanecer como hóspede – incluindo alimentação e cuidados dos profissionais de enfermagem – custa R$ 3.30o, sem os custos adicionais com fraldas e produtos de higiene pessoal. A Barros Residência atende, hoje, 28 idosos que estão distribuídos em quartos com 2 ou 3 leitos. Ou seja, Vanusa não tem um quarto privativo.

O colunista Leo Dias teve acesso à informação de que Vanusa está impedida de receber quaisquer visitas. Rafael é quem decide quem entra e quem sai do local para ver a mãe. Até então, apenas Amanda, uma das filhas da cantora com o falecido Antônio Marcos, é quem foi encontrá-la.

A luta de Vanusa contra a pneumonia foi dura. A mãe de Aretha Marco sofria também com escaras pelo corpo, mas está livre dos ferimentos. Ela continua sem os dentes, e o filho afirma que ela não tem liberação médica para realizar um tratamento odontológico. Segundo fontes, a cantora havia recebido alta antes, mas Amanda não quis retirá-la da internação porque alegou não conseguir assisti-la.