'Popeye do TikTok' faz sucesso na rede social com braços deformados por uso de óleo e vaselina

Conhecido como o "O Castigador", um influenciador digital conquistou a fama ao mostrar nas redes sociais seus bíceps enormes. O usuário theanimalhilemakumu faz dancinhas famosas no TikTok, onde os seus seus músculos ganham destaque.

Porém, a forma adquirida nos seus bíceps não é resultados somente de treinos. De acordo com o tablóide britânico Daily Star, theanimalhilemakumu afirmou que injeta óleo e vaselina nos braços para eles ficaram tão gigantes e anormais.

O produtor de conteúdo já possui mais de 130 mil seguidores online e milhões de visualizações em suas curtas gravações. Ele varia as postagens com vídeos malhando na academia, momentos com seus amigos e gravações de danças descontraídas.

Por conta dos braços, theanimalhilemakumu lembrou Kirill Tereshin, antigamente chamado de "Popeye russo", que utilizou o mesmo método que o influenciador para tentar ficar mais atraente, porém, ele diz se arrepender completamente de ter feito isso.

VEJA MAIS

"Quero me livrar desses braços. Mas, infelizmente, não há mais como consertá-los. Já que tenho 26 anos, e farei 27 este ano", completou Tereshin, entrevistado após o sucesso do Castigador pelo Daily Mail.

Vale lembrar, que médicos afirmaram que aplicar esse tipo de substância dentro do corpo somente para adquirir uma aparência mais musculosa pode trazer riscos sérios à saúde, como por exemplo, cortar o fluxo sanguíneo dessas áreas e a morte de tecidos importantes, como o muscular.