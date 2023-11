Polícia consegue recuperar carro roubado de Isabelle Drummond durante assalto no RJ

Isabelle Drummond foi assaltada no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (22). A atriz foi rendida por criminosos, que teriam praticado uma série de assaltados durante a madrugada do mesmo dia. A artista ainda não se pronunciou sobre o assunto.

VEJA MAIS

Somente nesta quinta-feira (24) os policiais conseguiram encontrar o carro roubado da artista no momento do assalto. Além do veículo, outros itens, como bolsas de luxo e uma chave de um carro do modelo Audi, também foram recuperados no Morro de Santo Amaro.

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na quarta-feira (22/11), policiais militares do 23º BPM (Leblon) receberam um alerta de roubo em andamento no bairro do Leblon. Os policiais fizeram um cerco e recuperaram o veículo e os pertences da vítima. O policiamento segue atento na região na busca pelos responsáveis pela ação criminosa, além de colaborar com a investigação da 14ªDP sobre o fato", informa a nota emitida pela PMERJ.