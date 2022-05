Phellipe Haagensen é acusado de agredir funcionários no aeroporto do Rio de Janeiro

O ator e cantor Phellipe Haagensen é acusado de agredir funcionários de uma companhia área. Ele tentava embarcar em um voo da Azul no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, 11, mas foi impedido.

Agentes da Polícia Federal, disseram ao jornal O Globo, que precisaram intervir para conter o artista no local.

VEJA MAIS

Tudo ocorreu por conta do atraso de Phellipe. Ao perder o voo para São Paulo, ele se recusou a pagar o valor de R$ 350 para ser realocado em outro avião. "Ele não quis efetuar o pagamento que precisava ser feito", relatou a funcionária Luciana Rosário. Ela diz ter sido agredida pelo ator.

Depois de muita confusão e reclamação, Phellipe perguntou para a funcionária se conseguiria embarcar no voo seguinte, enquanto também conversava com outra pessoa ao telefone, exclamando vários palavrões e xingamentos, de acordo com o relato.

"Nessa hora, ele disse então para alguém no celular: 'Se a funcionária não conseguir me botar no próximo voo, eu volto aqui e pego no pescoço dela'. Foi aí que eu o interrompi: 'Oi? Peraí, então você não vai mais embarcar nesse voo'. E começou uma confusão. Ele pegou meu telefone para quebrar o aparelho, puxou meu pulso, apertou meu punho, quebrou minha unha, torceu meu dedo… Sofri agressões. Fui agredida por ele", a funcionária contou.

Luciana Rosário disse que o ator ameaçou todos os funcionários de morte, aos gritos: "falou que ia pegar todos nós, até os coordenadores. Para mim, disse coisas como: 'Depois você morre ou toma uma porrada e não sabe o porquê'". Ela disse que nesse momento ela recusou a vender nova passagem.

A confusão foi tanta, que alertou a polícia. Phellipe deixou o aeroporto assim que soube que precisaria prestar depoimento em delegacia, onde funcionários da Azul formalizaram uma queixa por ameaças e agressão.

Ele usou as redes sociais para esclarecer o que ocorrer. Em um vídeo publicado dentro do aeroporto ele apareceu reclamando para os seguidores sobre a demora para conseguir embarcar: "Fala, minha tropa. Escuta essa: estou esperando aqui já tem 1 hora, mas como estamos no Brasil….", afirmou o artista.

Para quem não lembra, Phellipe é irmão de Jonathan Haagensen. Ele fez parte do elenco de ‘Cidade dos Homens. Em 2019, quando participava do reality show 'A Fazenda', foi expulso após beijar à força a participante Hariany. Tudo ocorreu em uma discussão, a ex-BBB gritava com Phellipe, quando ele tomou a atitude. Hariany ficou sem reação e o ator foi acusado por assédio.