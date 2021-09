‘Perguntou como era a perereca’, revela Gracyanne Barbosa sobre situação inusitada ao posar pelada

No final de semana, enquanto respondia a famosa caixinha de perguntas no Instagram, Gracyanne revelou que já se sentiu acanhada em posar nua, quando participou de um ensaio para a "Playboy", anos atrás. As informações são do IG.

"Já fiquei tímida em diversos trabalhos. Mas o que eu mais fiquei foi na 'Playboy', em 2007, quando fotografei com o Duran, que é um grande profissional. Mas para ele é super normal. Ele chegou e a primeira pergunta que fez foi como era a minha perereca", contou, aos risos.

"Ele perguntou se tinha pelos ou era pelada. Eu quase morri quando perguntou isso", completou.

Apesar da situação constrangedora, hoje em dia, a influencer revela não se importar mais em ficar nua. Inclusive, ela afirmou que tem o hábito de andar sem roupa em casa.