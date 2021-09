Gracyanne Barbosa exibe bumbum gigante em banho de ducha: 'Oh, calor!'

Gracyanne Barbosa é uma inspiração para quem quer seguir o estilo de vida fitness. A musa sempre costuma exibir o corpaço e chamar atenção nas redes sociais pelas curvas e músculos bem definidos. Desta vez, ela ousou e apostou em um registro sensual enquanto tomava banho de ducha. As informações são do Metrópoles.

No clique, que ela postou no final da noite da última terça-feira (31), Gracyanne está usando uma camiseta branca e a parte debaixo de um biquíni fio dental branco. Para ousar no look, a camisa está molhada e transparente. Sem falar no grande destaque que ela deu ao seu bumbum gigante.

O registro fez muito sucesso entre os internautas, que deixaram vários comentários na publicação: “Que mulher perfeita”, disse um fã. “Lindíssima”, exaltou outro. “Uma verdadeira deusa”, escreveu uma fã. “Oh, Calor. Corpo perfeito”, elogiou outra.