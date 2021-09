Gracyanne Barbosa posta foto completamente nua e esquenta a web: 'Perfeição'

Gracyanne Barbosa postou clique completamente nua e esquentou as redes sociais. Em posição ousada, a musa fitness escreveu texto reflexivo sobre as metas das pessoas na construção de uma vida saudável e corpo definido.

'Minha meta é ser uma pessoa melhor a cada dia! Fisicamente, psicologicamente e humanamente. Lutar pelo o que acredito, compartilhar aquilo que aprendi, mostrar o que vivo, ser feliz com minhas escolhas e motivar as pessoas com o meu estilo de vida.', escreveu Gracyanne.

Nos comentários, claro, muitos elogios. 'Perfeição', comentou uma seguidora. Outra fã reforçou: 'Minha musa é a melhor'.

