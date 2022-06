Pepê, da dupla com Neném, se arrepende de tatuagem no rosto em homenagem para os filhos

Pepê, da dupla com Neném, afirmou na edição de terça-feira (28) do programa “A tarde é sua”, da RedeTV, que se arrependeu das tatuagens que fez no rosto em homenagem aos filhos gêmeos que tem com a esposa, Thalyta: João Gael e Enzo. A apresentadora, Sônia Abrão, chegou a dizer que a tatuagem era muito feia antes de Pepê entrar ao vivo no programa, por vídeo.

VEJA MAIS

Ao entrar ao vivo, a cantora disse ter feito “uma coisa que não era pra ter feito”. Ela contou também que a esposa não concordava com as tatuagens: “A Thalyta sempre falou para mim (sic) não fazer, mas eu sempre fui contra a vontade dela, infelizmente. Eu achei que ia ficar legal”, explicou.

Ela contou que o seu casamento quase acabou por conta das tatuagens. Pepê disse amar tatuagens, mas que “como artista, não ficou legal. [...] Eu trabalho muito com rosto, foi uma coisa sem pensar”. O tatuador não teria sido culpado, e a cantora assumiu toda a responsabilidade pela tatuagem desastrosa: “O tatuador é excelente, não tem nada a ver”, falou Pepê.

Após a participação no programa de Sônia Abrão, Pepê foi até sua conta no Instagram para falar sobre o caso. Ela contou que está procurando uma dermatologista para a remoção da tatuagem. “Achei que ia ficar legal, não ficou. Agora não dá pra ver, eu botei até filtro para ficar bonita sem maquiagem”, disse, enquanto mostrava as tatuagens em vídeo para os seguidores.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)