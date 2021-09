'Pensei na possibilidade de ser gay, não consegui', revela Theo Becker

O ator Theo Becker, conhecido por ser um dos grandes protagonistas da primeira edição de “A Fazenda”, da TV Record, fez um comentário no Twitter que chamou a atenção dos internautas. Acostumado a ser polêmico, nesta terça-feira (14), o ator revelou que tentou ser gay. As informações são do Metrópoles.

“Juro… Tentei ter mente aberta, um dia pensei na possibilidade de ser gay, mas não consegui… Não era de minha natureza. Respeito ao máximo a escolha de cada um. Não fiquem chateados comigo. Eu tentei”, escreveu ele.

Depois da declaração, alguns seguidores passaram a fazer brincadeiras com o ator.

“Eu também, Theo. Dei pro meu amigo oito vezes para confirmar que eu não gostava”, brincou outro seguidor. “Foi teste do sofá?”, perguntou outro.