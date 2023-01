Pedro Scooby surge em foto com a filha internada e chora: "Dia difícil"

Pedro Scooby surgiu chorando em post nas redes sociais, nesta quarta-feira, 4. Ele deu notícia sobre o estado de saúde da filha Aurora, fruto do casamento dele com a modelo Cintia Dicker. A criança nasceu no último dia 26 de dezembro, no Rio de Janeiro, mas a mãe jpa recebeu alta médica, enquanto a criança permanece internada.

Aurora é a quarta filha do surfista, que possui outros três filhos do casamento anterior com Luana Piovani, Dom, Bem e Liz.

Aurora teria passado por duas cirurgias logo após o nascimento, mas o motivo ainda não foi revelado.

Cintia postou uma foto de Scooby com a filha nos braços, durante a visita do casal ao hospital, nesta quarta-feira, e legendou: “Eu amo vocês”.

Pedro Scooby emocionado. (Reprodução)

Ao sair da maternidade, o atleta postou vídeo emocionado e segurando um terço nas mãos: “Hoje está sendo um dia difícil pra ela (Aurora). A moça aqui da porta olhou pra mim e disse: ‘vou te dar esse tercinho benzido pra dar sorte pra ela'. É isso. Muita oração, Deus está no comando. Vai dar tudo certo”, contou Scooby entre lágrimas.

Os seguidores do casal postaram mensagens em solidariedade e apoio.