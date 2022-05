Pedro Scooby cobra mais participações de Douglas Silva em produções na televisão

Pedro Scooby, 33, e Douglas Silva, 33, construíram uma grande amizade durante o BBB 22. Ambos protagonizaram diversos momentos de companheirismo na edição do Big Brother Brasil e amizade não ficou só dentro da casa, a dupla ainda mantém a relação aqui fora. Na sexta-feira (13), o trio D.G, Paulo André e Pedro Scooby estava em balada e compartilhou o momento nos stories.

Talvez por isso, Pedro Scooby tenha se manifestado em apoio a Douglas Silva no podcast Podpah, que tem como apresentadores Igor Cavalari, o Igão, e Thiago Marques, mais conhecido como “Mítico Jovem”. Scooby, que era entrevistado no podcast junto com Paulo André, cobrou mais participações de D.G na televisão. Douglas Silva é conhecido por interpretar Zé Pequeno, no longa-metragem “Cidade de Deus”, indicado ao Oscar de 2004 em quatro categorias.

“Olha que loucura, era pro moleque ter tapete vermelho em qualquer lugar que ele chegasse no Brasil”, falou Scooby, ao citarem o retorno da popularidade de Douglas na televisão apenas quando o ator participou do BBB.

“O cara fez, se não um dos melhores, o melhor filme da história do Brasil, que foi o Cidade de Deus, foi indicado ao Emmy, primeiro brasileiro indicado ao Emmy, o moleque fez uma das melhores séries da história do Brasil que é Cidade dos Homens [...] e é muito louco porque, cadê o lugar do D.G?”.

P.A e Scooby no podcast Podpah (Reprodução / PodPah)



Nesse momento, o Mítico Jovem ainda pergunta, “quando vocês falam isso pra ele, olhando na cara dele, ele fala o que?”. Scooby então responde “mano, ele é muito bom de coração. [...] Ele não tem esse sentimento de revolta”, e Paulo André completa “pelo o contrário, ele continua trabalhando para que ele seja valorizado”.

Os quatro ainda citaram Babu Santana, 42 anos, também ator brasileiro, conhecido por ter interpretado Tim Maia, que voltou a ser reconhecido pela mídia após a sua participação no reality, em 2020.

Nesse momento, Pedro Scooby deu o exemplo dos Estados Unidos, que “quando não fazem [dar visibilidade para grandes atores negros], eles vão lá e brigam. Como os caras se revoltaram contra o Oscar, tá ligado? Foi lá o Spike Lee e disse ‘meu irmão, então a gente não vai mais’. [...] A galera tem que se unir porque às vezes parece que os veículos no Brasil tão pagando cota, tá ligado? Vão lá, botam dois pretos e falam “mano, ai, já pagamo a cota”, finaliza o surfista de 33 anos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)