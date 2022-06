Pedro Scooby ajuda ambulante que teve mercadoria confiscada pela polícia

O participante do “BBB 22”, Pedro Scooby, acompanha as competições da Liga Mundial de Surfe, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Na segunda-feira (27), ele também aproveitou a oportunidade para ajudar um vendedor.

A polícia confiscou a mercadoria de um homem que vendia biscoitos na praia. Após o ocorrido, Scooby chamou o vendedor para subir ao seu camarote, de onde estava acompanhando a competição.

"Estão chamando lá", afirmaram as pessoas que estavam na areia da praia. O homem comemorou a atitude e o público ovacionou o ex-"BBB".