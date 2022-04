BBB22: Pedro Scooby cobra R$90 mil para tirar férias com fãs

Já imaginou tirar férias com um ex-BBB? Se o seu ídolo for Pedro Scooby, isso é super possível. Isso porque o surfista lançou, nesta sexta-feira (29), NFTs (ou "non fungible tokens" - tokens não fungíveis, na tradução para o português) com diversos benefícios. Um deles é viajar com o ex-brother pela bagatela de R$90 mil.

O atleta carioca colocou à venda 30 mil ativos digitais, por meio de um site especializado em peças virtuais autenticadas digitalmente. O mais caro, no valor de 15.500 matic (ou cerca de R$ 90 mil, fazendo a conversão da criptomoeda), dá direito à tal viagem com Scooby, com interação de celebridades em almoços, jantares e festas, além de um brinde exclusivo com assinatura do surfista. A viagem será pela costa brasileira e durará cinco dias. Há 20 NFTs disponíveis desse tipo. As informações são do Exame.

Os mais baratos saem no valor de 124 matic (ou cerca de R$ 720) e oferecem prioridade na compra de lançamentos futuros e a chance de ganhar o NFT mais caro, que dá direito à viagem, por meio de um sorteio. Há 18 mil unidades dessas peças à venda.

Outros NFTs oferecem regalias como encontros regulares com Pedro Scooby. O surfista pôs à venda 730 peças, no valor médio de R$ 7,2 mil, que dão direito a uma festa exclusiva entre Scooby e os compradores. Outros 2.250 NFTs, comercializados a R$ 3,6 mil, são convertidos em encontros ao vivo com Pedro Scooby por no mínimo 1 hora, uma vez por mês durante seis meses (com até mil participantes por vez), e em que Scooby vai tirar dúvidas e interagir com o público on-line.