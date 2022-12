Paulo Vieira tem piada com Cássia Kis censurada no ‘Domingão’; saiba o que ele disse

O humorista Paulo Vieira revelou que teve uma piada censurada no prêmio “Melhores do Ano” do “Domingão com Huck” do último domingo (25). Ao comentar o momento, que havia sido gravado previamente, o famoso revelou que chegou a mencionar a atriz Cássia Kis, mas a brincadeira foi cortada na edição. As informações são da Contigo.

VEJA MAIS

"Perdi o início, entrou minha piada com a 'Cássia beijos'?", questionou no Twitter.

Internautas revelaram ao humorista que a piada ficou de fora da edição final e ele lamentou: "Ah, acontece". Outra seguidora se divertiu com a ousadia: "Não! Coragem não te falta, hein".

A piada, de acordo com a coluna de Cristina Padiglione, teria sido feita logo na abertura do programa. Paulo disse que houve um momento em que ele se perguntou se não estava se expondo demais na política. Mas que, ao ligar a televisão e ver Cássia Kis ajoelhada, sob chuva, pedindo intervenção militar, relaxou.