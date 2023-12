Paul McCartney no Brasil: Famosos curtem show do ex-Beatle em São Paulo

O último dia 7, quinta-feira, marcou o início de mais uma passagem de Paul McCartney pela cidade de São Paulo. Como em toda visita do ex-Beatle no Brasil, a desta vez, na Got Back Tour - que começou com show em Brasília, no dia 30 de novembro, e depois em Belo Horizonte, nos últimos dias 4 e 5 de dezembro - está sendo marcada por uma grande proximidade com os fãs, e muitos deles são conhecidos pelo grande público, como Paulo Vieira (que foi com a namorada, Ilana Sales), Natallia Rodrigues, Dudu Pelizzari, Mari Palma, Phelipe Siani, Paola Carosella (com o namorado, Manuel Sá), o duo Anavitória, além do ator Julio Andrade, que foi com a mulher, Elen Clarice, e o filho do casal, Joaquim, que levou até um cartaz em homenagem a Paul feito por ele.

VEJA MAIS

Apesar dos 81 anos, Paul realizou um show com quase 3 horas de duração, cantando canções novas compostas por ele, faixas de sua banda com Linda McCartney - Wings - e grandes sucessos dos Beatles, como Love me Do, Ob-La-Di-Ob-La-Da e Helter Skelter, além de homenagens aos também ex-Beatles George Harrison - com Something - e John Lennon - com I Got a Feeling. Foram reproduzidas imagens dos dois no telão, como se estivessem cantando junto com Paul. Utilizando palavras em português como carta na manga, o público foi à loucura - do jeito que Paul já sabe fazer desde a década de 60.

Próximos shows de Paul McCartney no Brasil

Paul ainda se apresenta na capital paulista mais duas vezes, nos dias 9 e 10 (sábado e domingo). Depois, segue para Curitiba (13/12, no Estádio Couto Pereira) e Rio de Janeiro (16/12, no Maracanã — onde se apresentou pela primeira vez no Brasil e bateu seu recorde de público, em 1990).

Confira fotos dos famosos na Got Back Tour:

Famosos Paul McCartney SP Phelipe Siani - Foto: Araujo/Agnews Paulo Vieira e Ilana Sales - Foto: Araujo/Agnews Paola Carosella e Manuel Sá — Foto: Araujo/Agnews Lucas Melo e Miá Mello — Foto: Araujo/AgNews Mari Palma - Foto: Araujo/Agnews Elen Clarice e Julio Andrade com o filho, Joaquim — Foto: Araujo/Agnews Dudu Pelizzari — Foto: Araujo/AgNews Carioca - Foto: Araujo/AgNews Anavitória - Foto: Araujo/AgNews