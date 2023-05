Paraense Mítico e seu parceiro Igão, do Podpah, ganharam R$ 200 mil nos primeiros meses de podcast

O paraense Mítico faz sucesso na internet, e não só pelo profissional. Muitos seguidores se inspiram no estilo do influenciador. Mítico tem feito com mais frequência GRWM, que significa “Get Ready With Me”, o famoso “Arrume-se Comigo”, em português.

Ele sempre posta opções de looks e principalmente tênis que poderiam compor a produção, naquela ocasião. Para quem não sabe também, ele é colecionador dos calçados e tem dezenas deles, de marcas e grifados.

Para chegar até esse momento de tranquilidade financeira, o paraense e o seu parceiro Igão, do Podpah, tralharam um caminho longo na internet, que foi lembrado em entrevista ao programa "Na Grelha com Netão", da RedeTV!.

"Gravamos esses 30 episódios e juntamos uma graninha. A gente fez 200 mil reais nesses três primeiros meses e era tudo que a gente tinha até então. Falei assim: 'Mítico, se a gente for montar o nosso estúdio, com os equipamentos, a gente vai gastar o que a gente tem'. E ele falou: 'Beleza, só me dá o dinheiro do aluguel e vamos investir tudo'", contou Igão.

A ideia inicial do PodPah era a descontração dos entrevistadores com os convidados. "Senti que o podcast ia entrar em uma onda muito louca (...). Fui participar e voltei para casa com essa sensação: 'Se eu tiver um parceiro, a gente vai falar de funk, de futebol, de outras coisas mais 'rua' mesmo, vamos ser mais do povo. Só preciso achar alguém'", detalha Mítico.

Atualmente, Igão e Mítico se tornaram a dupla que comanda podcasts mais vista do Brasil. Eles estão nos maiores eventos do país, além disso, tem fechado parcerias com grandes empresas nacionais.