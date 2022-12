Paraense entrou no ‘Big Brother Brasil’ através da Casa de Vidro e se apaixonou na casa; relembre

Os fãs de “Big Brother Brasil” estão ansiosos pela estreia da 23ª edição do reality show no dia 16 de janeiro, e já estão repercutindo as novidades que vão agitar a nova temporada. Entre elas, a famosa Casa de Vidro, que desta vez irá iniciar antes mesmo da estreia do programa. O que muita gente não lembra é que uma paraense já entrou no programa através da dinâmica.

No “BBB 13”, seis participantes participaram da Casa de Vidro, entre eles, Kamilla Salgado, nascida em Belém. Com ela, também estiveram no confinamento transparente André, Samara, Bernardo, Kelly e Marcello. Na ocasião, o público deveria escolher dois participantes para entrar na edição e a preferência foi para Marcello e Kamilla.

Nascida em Belém, a apresentadora, participante do "Rainha das Rainhas" em 2008 e vencedora do "Miss Mundo Brasil" em 2010, divertiu o público, mas foi eliminada na décima semana, recebendo 68% dos votos. Na edição, não ganhou o prêmio milionário, mas começou a namorar o DJ Eliéser Ambrósio, por quem se apaixonou durante o confinamento. Mas nem tudo foram flores. Ainda no programa, os dois se afastaram e o participante foi eliminado sem que eles pudessem voltar a se entender.

Mas o amor que nasceu no "BBB" rendeu na vida real. Os dois se casaram em 2016 e, em 2020, nasceu o primeiro filho do casal, Bento.

Outro fato que marcou a participação da paraense no reality foram alguns atos considerados anti-higiênicos. Algumas das situações foram: Kamilla colocou uma colher suja dentro de panelas para comer, limpou a escova de cabelo com uma faca e deixou uma calcinha suja na lixeira da cozinha.