Paolla Oliveira lamenta falas machistas de André Marques e Tiago Leifert

Paolla Oliveira declarou ter ficado constrangida com os comentários que o apresentador da "Super Dança dos Famosos", Tiago Leifert, e o jurado André Marques fizeram logo após ela se apresentar dançando funk, no último domingo, 1. Pois, em vez de comentarem sobre a dança, fizeram brincadeiras sobre o corpo da atriz, dizendo que o "ar ficou quente", que "deu uma suada" e faltou concentração.

A namorada de Diogo Nogueira deixou para desabafar logo após a apresentação em entrevista ao jornal O Globo: "Fiquei surpresa com a proporção que tomou a minha apresentação de funk. André e Tiago fizeram comentários que não foram legais, do tipo 'fiquei com calor' e 'que dança foi essa'”.

Confira a apresentação:

Paolla dançou o hit Rainha da Favela, de Ludmilla. Apesar do gênero de dança de movimentos sensuais e da roupa cavada, outro jurado, Carlinhos de Jesus, fez comentários técnicos. Enquanto a atriz Fabiana Karla falou da "raba" maravilhosa, mas a loira não se ofendeu com o comentário da colega.

"É um momento de liberdade poder usar meu corpo para dançar funk e rebolar, logo eu que por tanto tempo fui guardada na gaveta da mocinha da novela. Por conta do que ainda precisa ser transformado, a gente não pode deixar de exaltar uma construção bacana que existiu ali, o empoderamento feminino. E na tarde de domingo”, afirmou Paolla.