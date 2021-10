Pane no Show, ‘briga’ para comer e reclamações marcam turnê de Safadão em Cancún

Muitos fãs, que viajaram para Cancún pelo pacote de viagem da turnê de Wesley Safadão, se manifestaram nas redes sociais relatando os perrengues que enfrentaram. Segundo eles, aconteceu de tudo, fila de duas horas para comer, bebida quente e até pane no show. As informações são do Metrópoles.

De acordo com os fãs, eles ficaram frustrados devido ao péssimo serviço do resort. Para começar, o cardápio "all inclusive" do local, incluído no pacote do evento, oferece apenas nuggets, hambúrguer e frango frito. Alguns deles disseram que levam mais de duas horas e meia para conseguir fazer uma refeição no local. E até mesmo as bebidas são servidas quentes aos hóspedes.

“Ontem levamos 2:15 pra comer, o serviço está horrível! Literalmente estamos passando fome aqui, tem que implorar para conseguir alguma coisa”, disse uma fonte que não quis se identificar. Ainda afirmou que quando a comida é servida é um “salve-se quem puder”.

E não sendo suficiente, o show realizado por Safadão no último domingo (10) foi marcado por 30 minutos de problemas técnicos na aparelhagem de som.