Palmirinha recebe alta e deixa hospital em São Paulo

Palmirinha recebeu alta na manhã desta quinta-feira (24), após quatro dias de internação para tratar uma infecção urinária. A informação é da assessoria de imprensa do centro médico.

Esta foi a terceira internação da apresentadora em menos de dois meses. Em outubro, ela foi internada para tratar outra infecção urinária e, no início de dezembro, devido a uma baixa de sódio no sangue.

Atualmente, Palmirinha não tem contrato com nenhuma emissora. O último trabalho dela foi em 2018, no canal GNT, em que participou do reality show de culinária “Chefe ao Pé do Ouvido”. A apresentadora ganhou fama em programas culinários de emissoras como TV Record e Gazeta.