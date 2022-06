Pai de Anitta é internado com covid-19

"De volta ao hospital. Depois de estar 80% bem recuperado, a covid resolveu me visitar. Mais não sei quantos dias internado. Isolado. Para quem operou o pulmão, esse vírus é um perigo", escreveu Mauro Machado o pai de Anitta, no story no seu perfil no Instagram.

O empresário, 58 anos, retornou ao hospital após receber alta médica há 5 dias.

Em junho, o Painitto sofreu AVC (Acidente Vascular Cerebral) e passou por cirurgia para tratar câncer. Inclusive, a cantora comemorou o resultado positivos dos tratamentos.

"Ainda bem que tenho a Dra. Ludmila Hajjar", agradeceu o empresário ao se referir à médica que atende vários famosos.