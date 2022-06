Pai de Anitta recebe alta médica após tratar AVC e câncer: 'evoluindo a cada dia'

O pai da cantora Anitta, Mauro Machado, recebeu alta do hospital. Ele ficou internado por 13 dias em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC). Nesse mesmo período, Mauro também foi diagnosticado com câncer no pulmão e realizou um cirurgia.

VEJA MAIS

Por meio das redes sociais, Painitto, como também é conhecido, tranquilizou os fãs: “Recuperação muito boa e responsável. Estou evoluindo a cada dia”. Ainda na legenda da postagem, Mauro confessou que já sabia dos problemas de saúde.

“Espiritualmente eu já sabia de uma cirurgia. Meus búzios avisaram. Pensei ser uma biopsia talvez na próstata. Acabou sendo uma devastação em meu corpo. Como o Orixá é bom”, disse.

O pai da cantora Anitta também agradeceu a todo suporte da equipe médica, que desde os primeiros momentos foi bem assistidos. "Obrigado à toda equipe médica, fisioterapeutas, anestesista, cirurgiões e principalmente aos enfermeiros que foram meus guardiões a cada minuto dos 13 dias que ali estive", reforçou.