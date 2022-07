Pabllo Vittar sensualiza de fio-dental e web vai à loucura com cliques: 'Noronhe-se'

Pabllo Vittar levou os fãs e seguidores à loucura nesta quarta-feira (13), após compartilhar no Instagram alguns cliques onde aparece usando biquíni fio-dental. Aproveitando uma viagem para Fernando de Noronha, a cantora está compartilhando com os seguidores vários registros na Ilha paradisíaca.

Sensualizando em frente a um espelho, Pabllo usou o stories do Instagram para compartilhar uma sequência de fotos em que esbanja as curvas. Brincando com os seguidores, ela também fez uma postagem onde usou a legenda "Noronhe-se", que virou meme em 2021.

Além de centenas de curtidas, a publicação também recebeu diversos elogios. “Que raba, minha ermã…. Que raba”, escreveu uma internauta. “Muito lindo esse espelho nossa”, elogiou o ator Ícaro Silva. “uma coisa bem praiana”, disse uma terceira seguidora.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)