‘Ouviu agora?’: Giovanna Lancellotti provoca Paolla Oliveira após vitória da Beija-Flor

A atriz Giovanna Lancellotti compartilhou, na tarde desta segunda-feira (10), nos stories do seu perfil no Instagram, um vídeo do desfile da Beija-Flor na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, em que o público canta o samba-enredo da campeã do Carnaval 2025. Na publicação, ela comentou “ouviu agora?”, em referência ao comentário feito pela atriz Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio, que perguntou “ouviu agora?” em frente à cabine dos jurados durante a apresentação da bateria no desfile das campeãs, na manhã do domingo (09).

Paolla fez a pergunta por conta do décimo que uma jurada tirou sob a justificativa de que não escutou os curimbós, o que resultou no 2º lugar para a escola de samba de Duque de Caxias. O compartilhamento de Giovanna nas redes sociais soou como uma indireta à mulher do cantor Diogo Nogueira. Giovanna Lancellotti foi destaque no carro abre-alas da Beija-Flor.

VEJA MAIS

Noiva de Gabriel David, herdeiro da escola de Nilópolis e presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba), Giovanna é chamada de “primeira-dama” do Carnaval carioca. Nas redes sociais, algumas pessoas disseram que “a vitória da Beija-Flor foi roubada”, alegando que a escola não perdeu pontos, mesmo após falhas em um dos carros alegóricos. Giovanna saiu em defesa da escola e afirmou que perderam pontos, mas que, de acordo com as regras, a nota menor é descartada. “Sim, na soma. Mas que perdeu, perdeu. Sinto muito se as positivas foram tão boas que esse décimo não contou. Recalque”, escreveu.