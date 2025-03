Othon Bastos interrompe peça após mal-estar e é internado às pressas para exames

Aos 91 anos, o renomado ator Othon Bastos precisou interromper sua apresentação da peça "Não me Entrego, Não", em São Paulo, após um mal-estar no palco. O incidente ocorreu no domingo, (30), e o artista foi prontamente encaminhado a um hospital para exames.

Segundo a produção da peça, Bastos sofreu uma queda de pressão, mas está em observação e passa bem. O ator manifestou o mal-estar ao público após cerca de 40 minutos de apresentação, informando que não se tratava de uma cena da peça. Uma atriz o auxiliou a ir para os bastidores, e logo após a plateia foi informada sobre a necessidade de sua ida ao hospital.

A assessoria de imprensa do espetáculo confirmou que Bastos foi hospitalizado para realizar exames e recebeu atendimento imediato. A equipe médica diagnosticou uma queda de pressão, e o ator foi medicado, permanecendo em observação.

A peça "Não me Entrego, Não", em cartaz no Sesc 14 Bis, em São Paulo, rendeu a Othon Bastos o Prêmio Shell de Teatro na categoria de melhor ator pela temporada no Rio de Janeiro. O monólogo celebra os mais de 70 anos de carreira do artista, com reflexões sobre sua trajetória de vida e resiliência.

Othon Bastos tem um extenso currículo na televisão, com trabalhos em novelas como "Cara e Coragem" (2022) e na série "Fim" (2023), do Globoplay. Seu próximo projeto será a novela "Dona Beja", com estreia prevista para este ano na Max.

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)