Orlando Drummond completa 101 anos

Orlando Drummond, o "Seu Peru" do programa original da Escolinha do Professor Raimundo, completa 101 anos de idade neste domingo, 18. O elenco da nova Escolinha rendeu elogios ao humorista, que também é conhecido pela dublagem dos personagens Scooby Doo, Alf o ETeimoso, Popeye e Vingador (Caverna do Dragão).

O humorista e dublador celebrou postando foto nas redes sociais, em que aparece alegre e sorrindo. Ele escreveu: "Hoje completo 101 anos de vida. Agradeço a minha família, meus amigos e a todos que me acompanham pelo carinho recebido durante todo esse tempo. São 101 anos de muito amor e humor. Obrigado por mais um ano!"

A atriz paraense Rosa Maria Murtinho comentou na postagem chamando Drummond de "gênio". "Mestre absoluto. O Brasil te ama", escreveu Lúcio Mauro Filho. "Querido demais ! Não me esqueço das nossas trapalhadas pelos palcos das rádios pela vida!!", postou Cid Moreira.

Outros famosos que felicitaram o ator foram a jornalista Ana Paula Araújo, o músico Paulo Miklos e a ex-atleta de vôlei Erika Coimbra.

Os filhos de Chico Anísio - que comandou a Escolinha como o Professor Raimundo por anos - também renderam homenagens a Drummond: Nizo Neto deu felicitações na postagem, enquanto Bruno Mazzeo, que interpreta o professor na nova temporada do programa, declarou ao GShow: "Você sempre esteve presente na minha vida! A sua voz sempre esteve presente em mim, e eu tenho um grande carinho por você! Parabéns, e espero daqui a um ano estar gravando um vídeo pelos seus 102".

"Só tenho a dizer uma coisa a você: todo mundo quer chegar no 100% de tudo. Você passou dos 100% e está completando 101%! Isso é maravilhoso! (...) Pelo teu talento, pela tua juventude, pelo teu trabalho até agora, com saúde, com força, com energia, que Deus continue a te abençoar muito", disse Marcos Caruso, o novo intérprete do Seu Peru, ao GShow.