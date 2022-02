O que é câncer de tireoide? Conheça a doença que afeta a saúde do cantor João Neto e os sintomas

Nesta quarta-feira (16), João Neto, da dupla sertaneja com Frederico, anunciou que foi diagnosticado com câncer na tireoide. Apesar da doença ter tratamento, o artista fez um alerta nas redes sociais sobre a importância de realizar exames de rotina, pois os sintomas são considerados ‘silenciosos’ e podem pegar as vítimas de surpresa. Por isso, vamos te explicar sobre como prevenir e identificar o câncer:

O que é o câncer de tireoide?

O câncer da tireóide ocorre quando há um desequilíbrio de hormônios responsáveis pela manutenção do corpo. O tumor pode vir a ser encontrado entre a região da cabeça e pescoço. Algumas pessoas podem não sentir os sintomas.

Quais são os grupos de riscos prováveis a ter câncer de tireoide?

Os principais grupos de risco a adquirirem câncer na tireoide são:

Pessoas que tiveram muito contato com irradiação;

Histórico familiar;

Pouco consumo de iodo.

Quais são os sintomas do câncer de tireoide?

Os principais sintomas de que você pode estar com câncer na tireoide são:

Dificuldade para respirar;

Ansiedade;

Rouquidão;

Dor de garganta excessiva;

Fadiga;

Confusão mental;

Perda de peso.

Como é feito o diagnóstico do câncer de tireoide?

O diagnóstico de câncer de tireoide pode ser feito com exames de rotina, pois a doença em certos pacientes é assintomática.

Como é feito o tratamento do câncer de tireoide?

O tratamento do câncer de tireoide pode ser solucionado em um centro cirúrgico, com a retirada da tireoide, ou com terapia hormonal e radioterapia.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)