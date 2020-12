Atriz Carla Diaz lança documentário sobre diagnóstico e tratamento de câncer na tireóide

A atriz Carla Diaz, de 30 anos, lançou na sexta-feira, 4, o documentário 'Metamorfose', no qual ela descreve a descoberta e o tratamento de um câncer na tireóide, descoberto em julho deste ano.

“Vim falar de um assunto muito sério que aconteceu comigo. Espero que vocês me entendam que eu não tenha compartilhado antes, mas tem coisas na vida que a gente precisa vivenciar, assimilar, pra depois dividir. E foi assim comigo”, começou.

“Descobri um tempo atrás um nódulo na tireoide, depois de muitos exames descobrimos que ele era maligno, ou seja, eu estava com câncer na tireoide. Descobrir que está com câncer é assustador, é horrivel, é muito delicado”, completou Carla.

Carla disse que usou sua experiência para ajudar outras pessoas com o documentário. “Eu precisei desse tempo fechada no meu casulo pra assimilar tudo mas, pensando nas pessoas que gostam de mim, se preocupam comigo e que estão vivenciando a mesma coisa que eu vivenciei, resolvi registrar tudo, desde a descoberta do nódulo até o dia da cirurgia, que foi a cura. E tive a ideia de fazer um documentário”, ainda contou a atriz.

Carla finaliza dizendo que está curada mas que, claro, não foi um momento fácil de lidar. “Sei que não é fácil. Enfim, é isso, só pra avisar estou curada, graças a Deus. Não foi fácil, mas passou!”, comemorou.

No dia em quem completou 30 anos (28/11), Carla falou mais sobre o diagnóstico de câncer no meio da pandemia: “Nunca imaginei que, num período em que todos ainda temem um inimigo invisível, eu iria descobrir algo tão sério e delicado. Foi um momento de autoconhecimento, porque tive que parar para olhar e cuidar de mim. Todos estamos acostumados com a rotina, ligados no automático e muitas vezes não percebemos o que o nosso corpo está falando.”