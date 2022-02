João Neto, dupla sertaneja de Frederico, está com câncer de tireoide e vai fazer cirurgia

João Neto, dupla sertaneja com Frederico, revelou que está tratando um câncer de tireoide. O artista utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (16), para contar aos fãs sobre o diagnóstico, que recebeu em dezembro de 2021, após exames de rotina.

Na publicação, João Neto alertou os seguidores sobre o fato do câncer de tireoide ser “uma doença silenciosa” e pediu que as pessoas fossem ao médicos realizar exames para não serem “pego de surpresa”. Assista o vídeo da dupla de Frederico falando sobre a doença:

“Conto muito com as orações de todos, com o pensamento positivo de cada um de vocês”, afirmou o cantor sertanejo.

João Neto também contou que vai precisar realizar uma cirurgia para retirar o tumor. No entanto, não contou quando será, apenas disse que o procedimento deve ocorrer no antigo Hospital de Câncer de Barretos, o atual Hospital do Amor, no interior paulista.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)