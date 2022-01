Novo affair de Anitta, que é ex de Larissa Manoela, leva a mãe para o show da cantora

“Solteira sim, sozinha nunca”! Desse jeito, Anitta segue a vida, e mais um affair foi conhecido pela mídia. Thiago Clevelario estava no ensaio do Bloco da Anitta e foi apontado como o mais novo romance da cantora.

O atleta e empresário, aproveitou a festa para deixar a sua mãe familiarizada com a famosa. Os dois estiveram juntos no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, no último domingo (23).

Thiago, filho de Waléria Clevelario, trocou beijos com Anitta em dezembro de 2021 e desde então os boatos sobre os dois cresceram. No show, o atleta elogiou a cantora e gravou um vídeo: “Eu queria te assumir, vida, mas você não me quer. Aí eu estou vivendo essa vida de merda”, disse.

Vale lembrar, que ele já viveu um romance com Larissa Manoela.