Novo advogado de Britney Spears foi indicação pessoal de Madonna

Madonna tem atuado nos bastidores para ajudar Britney Spears a se livrar da tutela do pai Jamie Spears. Foi a rainha do pop que indicou o novo advogado de Britney. De acordo com informações do site Hollywood Life, Madonna colocou o advogado Mathew S. Rosengart para representar Britney.

Britney Spears conquistou o direito na justiça de escolher o seu advogado no processo contra a tutela do pai. Os advogados da diva do pop eram escolhidos por terceiros. Mathew é um velho conhecido de Madonna.

Mathew S. Rosengart representou o Kabbalah Centre em um caso em 2011. Era o centro que Madonna frequentava. De acordo com o Hollywood Life, ela acredita que ele é um grande advogado e ajudará Britney Spears a retomar sua liberdade. Madonna compara a atual situação da cantora com escravidão. “Isso é uma violação dos direitos humanos”, escreveu no Instagram no dia 8 de julho. Madonna ficou muito triste e incomodada quando ouviu o depoimento de Britney Spears à Justiça.