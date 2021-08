‘Nota zero’, avaliou Gretchen sobre atendimento em hospital público paraense após acidente

A cantora Gretchen utilizou as redes sociais, na noite do último domingo (22), para desabafar com os seus seguidores sobre não ter conseguido ser atendida em um hospital da rede pública, em Salinópolis. Na ocasião, a artista buscou ajuda para realizar um raio-x de emergência, mas não conseguiu por falta de atenção e descaso dos funcionários.

Em uma série de stories no Instagram, a esposa do saxofonista paraense Esdras, que estava no município a trabalho, disse ter ido buscar socorro após não aguentar mais sentir dor no pé, em decorrência de um acidente doméstico, alguns dias atrás. Mas, ao contrário do que se imagina, a dançarina revelou não ter recebido assistência dos servidores públicos e, nem muito menos ter recebido ajuda.

“Na hora que eu parei na frente do hospital, o guardinha [que estava] com um cadeado na porta do hospital, perguntou: “você tem hora marcada”? E eu respondi: “tenho, porque eu pedi para marcar um raio-x”. Ele abriu o portão trancado com um cadeado. E eu falei: “E aí? Como é eu posso fazer para ser atendida?”. E ele disse: “ali! Ali, na recepção!”. Eu entrei na recepção e tinha um cara praticamente deitado, encostado, e ele falou: “você tem requisição do médico?”. Eu falei que não, que tinha sofrido um acidente doméstico e que precisava fazer um raio-x. E ele disse: “ah tá. Então, vem cá”, contou, deixando claro, que em nenhum momento foi reconhecida por estar de máscara, um dos acessórios apropriados para prevenir a proliferação da Covid-19.

Revoltada, ela continuou contando que foi encaminhada novamente, mas desta vez para um setor denominado como “triagem”, porém, não foi atendida corretamente. Demonstrando indignação, a cantora disse que poderia optar realizar o exame em Belém. No entanto, quis sentir na “pele” como um cidadão é atendido na rede pública.

“E hoje, eu percebi como uma pessoa normal, uma pessoa que não é artista, que não é conhecida, como ela é tratada em um hospital público. Suponhamos que eu tivesse realmente sofrido um acidente sério e, que eu não fosse a Gretchen, porque ali ninguém percebeu que eu era Gretchen. Essa pessoa teria sido exatamente mal atendida, o que eu quero dizer é que as pessoas trabalham em lugares públicos tem que entender, que quem vai em um hospital público é, porque, ela não pode pagar um atendimento em um lugar pago. Então, ela tem que ser bem tratada”, continuou, visivelmente chateada.

“Então, nota zero para hospital daqui de Salinas que não atende as pessoas como seres humanos. Nota zero para o guardinha. Nota zero para o recepcionista que me levou até a triagem. Para a pessoa que estava na triagem, que dos três foi o pior”, finalizou.

Por fim, a cantora mandou um recado aos funcionários do hospital: “Vocês que me atenderam hoje aí, com certeza, amanhã vão saber que eu era eu. Mas, não é porque eu era eu, quem estava ali era uma cidadã normal. Uma cidadã que paga os seus impostos e merece respeito e que precisava de atendimento, precisava de cuidados, e principalmente, de respeito”.

A Redação Integrada do portal O Liberal entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Salinópolis e até o momento não obteve resposta.