"Nos proteja dos olhares de maldade", desabafa ex de Grazi Massafera

O ex namorado de Grazi Massafera, o diretor de cinema Alexandre Machafer, postou um desabafo em seu perfil no Instagram, que remete ao término. O casal estava junto há 5 meses, e no Carnaval, a informação do fim, veio à tona.

Alexandre compartilhou um texto da escritora Wandy Luz para expressar seus sentimentos.

"Que Deus nos proteja dos olhares da maldade. Que o doce da vida seja suficiente para temperar o amargor alheio. Sejamos também guardiões das nossas energias, blindando e nutrindo o melhor que existe em nós, oferecendo amor e boas vibrações".

Dois dias após o fim ser comunicado, na quarta-feira de Cinzas, 02, Grazi apareceu curtindo seus dias de folga ao lado da família. Eles estavam em um passeio de lancha em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O casal Grazi e Machafer foi visto junto pela última vez no show do Gusttavo Lima, logo após o Natal. Nas comemorações de fim de ano, a atriz reuniu em sua casa, no Rio, sua família e a da de Alexandre.