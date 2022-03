Grazi Massafera e Alexandre Machafer não estão mais namorando; assessoria da atriz confirma

A atriz Grazi Massafera e o diretor de cinema Alexandre Machafer terminaram o namoro. A assessoria da atriz confirmou o rompimento. O relacionamento durou cinco meses.

Os rumores da separação se iniciaram no começo do mês, depois que os dois pararam de se curtir nas redes sociais e não eram mais vistos juntos.

A atriz está passando o feriado com a filha Sofia Reymond na casa da mãe, no Paraná. Enquanto Machafer está no Rio. .

A última vez em que Grazi e Machafer foram fotografados lado a lado foi num show do Gusttavo Lima, logo após o Natal, quando a atriz reuniu em sua casa, no Rio, sua família e a da de Alexandre.