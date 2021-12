Nora de Gretchen se irrita com pergunta indiscreta sobre Thammy: 'Fiscal de parte íntima'

A esposa do vereador Thammy Miranda, a influencer Andressa Ferreira, utilizou as redes sociais, para rebater um internauta que questionou sobre como teria ficado o órgão sexual do filho da cantora Gretchen, que tem passado por uma redesignação sexual há anos. As informações são do portal Terra.

VEJA MAIS

Em uma publicação feita no Instagram, a morena aparece ao lado do marido em um resort aquático.Thammy usa short e Andressa aparece vestida com um biquíni. Nos comentários, um seguidor questionou: "Ele já fez transplante de pênis?".

Irritada, a influencer rebateu: "Por aqui temos um fiscal de partes íntimas. Imagina se eu saísse na rua perguntando do marido de vocês?".