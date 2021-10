Nora de Glória Menezes compartilha homenagem pelos 87 anos da atriz

Gloria Menezes completa 87 anos nesta terça-feira, 19. No Instagram, sua nora Mocita Fagundes publicou uma homenagem para a atriz.

Mocita compartilhou uma foto da sogra aos 5 anos de idade, quando ela estava se mudando com a família do Rio Grande do Sul para São Paulo. "Ela me conta com o mesmo brilho nesse olhar vivaz de menina que o navio foi seu primeiro palco".

Segundo a descrição, artistas a bordo viram na menina "aquela chama" e a convidaram para se apresentar no palco do navio.

"Hoje ela me conta essa história, rindo da sua molecagem, porque 'ensaiava' com o grupo, escondida da mãe -a fim de fazer uma grande e amorosa surpresa. Para os músicos embarcados não era surpresa nenhuma. Essa menina da foto, de olhar curioso, nasceu artista", escreveu.

"Existem pessoas que mantêm o brilho no olhar. O mesmo brilho infantil da busca, do aprendizado, do amor pela vida. Aos 87 anos a Gloria mantém essa luz. Amo sem fim ouvir suas histórias. Sempre digo que a Glpria seria uma grande professora! Ela fala com vontade, encantando a gente", acrescentou Mocita.

Após a morte de Tarcísio Meira em agosto, a atriz voltou a morar no Rio de Janeiro. Anteriormente, por causa da pandemia, ela e o ator tinham se isolado na fazenda da família em Porto Feliz, interior de São Paulo.

O casal recebeu diagnóstico positivo para a covid-19 no início de agosto. Ambos foram internados no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Tarcísio morreu no dia 12 de agosto, vítima de complicações da doença.