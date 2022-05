Nome de mulher que 'namorou' Deborah Secco é revelado; saiba quem é

Depois de revelar que era “piranha”, Deborah Secco contou outras histórias sobre a sua vida amorosa ao Leo Dias.

Entre tantas revelações, a entrevista foi ao ar e todos tomaram conhecimento do relacionamento tórrido que Deborah viveu com uma mulher, também conhecida do grande público. "Fui apaixonada por ela. Para mim, era namoro", entregou ela.

Mesmo sem revelar o nome da famosa, o Extra publicou que Maria Gadú é a pessoa de quem Deborah falou para Leo Dias. O relacionamento delas não se tornou público na época.

"Nem eu sei se foi um namoro, a gente nunca deu um título. Houve uma paixão, encantamento, uma relação e, para mim, foi um namoro", disse.