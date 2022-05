Deborah Secco fala sobre vida sexual ao lado do marido: 'Queria ter mais tempo'

A atriz Deborah Secco resolveu abrir o jogo sobre sua vida sexual ao lado do marido, Hugo Moura, e revelou que gostaria de ser mais ativa sexualmente, mas que não tem tempo. O assunto foi abordando no programa "Saia Justa", da GNT, quando as apresentadoras Luana Xavier, Larissa Luz, Astrid Fontenelle e Sabrina Sato comentaram sobre o suposto acordo pré-nupcial entre Jennifer Lopez e Ben Affleck, onde consta uma cláusula que estabelece sexo por, pelo menos, quatro vezes na semana.

"Eu só preciso conciliar (meu tempo e a minha agenda), mas quando estou em casa sinto muito tesão pelo meu marido. Desejo ele a cada instante, sou apaixonada. Olho para ele e tenho desejos. É uma delícia de homem, de pessoa, de tudo", disse ela durante a gravação.

Na conversa, a atriz ainda revelou que os dois têm uma rotina muito difícil e ficam desesperados quando a filha sai com alguma 'amiguinha'. "Corremos quando conseguimos um tempinho. Não fazemos quatro vezes por semana, mas gostaria de ter tempo para fazer mais", completou ela, destacando que prefere um "sexo selvagem".

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)