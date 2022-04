'Hoje transo com prazer, não para performar', declara Deborah Secco sobre a ‘hora H’

Deborah Secco deu detalhes sobre sua intimidade ao falar como se sentia ao fazer sexo. Em entrevista ao podcast “Sexoterapia”, do UOL, a atriz confessou que durante muito tempo acreditou que sua autoestima estava ligada à capacidade de seduzir. Veja:

Durante a conversa, Secco disse se sentir muito mais do que “essa mulher gata, sexy, gostosa, que trep* bem”. “Tenho tantos outros atributos, que hoje essa mulher sedutora está em décimo plano. Ela é só mais uma das minhas qualidades e hoje, talvez, eu seja uma mulher de fato, gostosa, porque hoje eu transo, de fato, com prazer. E não para agradar, para performar, sabe?”, declarou.

Deborah revelou que sentia muito mais prazer na sedução do que propriamente no sexo. E, segundo ela, isso era um preço a se pagar. Mas, com o amadurecimento, a atriz global percebeu que não precisava "performar para agradar” em quatro paredes. Na mesma conversa, a artista também refletiu sobre como a masturbação pode levar ao autoconhecimento.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)