Carnaval 2022: Deborah Secco desfila na Sapucaí com três looks provocantes; veja as fotos

A atriz Deborah Secco desfilou no carnaval do Rio de Janeiro deste ano com três looks sensuais que chamaram a atenção do público. Com informações dos portais GShow e G1. Veja fotos de Deborah Secco no carnaval:

Deborah Secco Carnaval 2022 Vinícius Mochizuki / Instagram @dedesecco Vinícius Mochizuki / Instagram @dedesecco Vinícius Mochizuki / Instagram @dedesecco João Cotta / Instagram @dedesecco João Cotta / Instagram @dedesecco Vinícius Mochizuki / Instagram @dedesecco Vinícius Mochizuki / Instagram @dedesecco Vinícius Mochizuki / Instagram @dedesecco

Na última sexta-feira (22/04), a atriz usou uma fantasia composta por uma bota preta de salto e cano longo, um fio dental e um corselet decotado. Deborah postou em seu Instagram fotos combinando a roupa com um chicote de couro. Ao G1, a celebridade contou que seu look foi inspirado "na primeira fase do amor, que é o desejo. Sou o desejo", disse.

A artista também desfilou pelo Salgueiro com um bikini de strass prata e salto alto de plataforma.

Já na última noite de festa, Deborah Secco expôs um body-corselet vermelho com formato de chamas. Em entrevista ao GShow, a atriz afirmou que a fantasia foi inspirada nos temas "fogo e paixão".