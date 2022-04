Conheça as rainhas de bateria do Grupo Especial do carnaval de São Paulo

Nesta sexta-feira (22) será os desfiles do Grupo Especial de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital. Conheça as rainhas de bateria.

Acadêmicos do Tucuruvi: Cintia Mello

Cintia Mello tem 34 anos, é professora de dança e bailarina. Ela nasceu na Zona Leste de São Paulo, em uma família que fundou a escola de samba Flor de Vila Dalila.

Colorado do Brás: Maísa Magalhães

Nutricionista, estreia na escola neste ano, apesar de já ter desfilado por outras agremiações. Nas redes sociais, fala sobre alimentação saudável e ganho muscular.

Mancha Verde: Viviane Araújo

A atriz de 46 anos é também rainha da escola carioca Salgueiro. Ela não virá para o carnaval de São Paulo neste ano porque os desfiles serão no mesmo dia, e Viviane está grávida do primeiro filho.

Tom Maior: Pâmella Gomes

Pâmella tem 30 anos e é ex-bailarina do Faustão. Ela relatou ao g1 que faz uma dieta especial antes dos desfiles. Passando pela avenida desde os três anos de idade, a bailarina, natural de Osasco, nos últimos anos também ocupou o posto de Musa da Imperatriz Leopoldinense, no Rio de Janeiro.

Unidos de Vila Maria: Savia David

Musa fitness, a rainha mudou o visual recentemente, após passar por transição capilar. A modelo, que já foi adepta das tranças e também de fios longos e alisados, agora assumiu um corte de cabelo mais curto e uma técnica de finalização conhecida como blowout, que destaca o volume do cabelo afro.

Acadêmicos do Tatuapé: Andreia Capitulino

Empresária, ela estreou na escola em 2017 e foi campeã nos dois primeiros anos.

Em 2020, fez aulas de samba na madrugada e ganhou 15 centímetros de bumbum para os desfiles. Antes de desfilar no Anhembi, ela conta que medita sozinha no quarto de hotel.

Dragões da Real: Karine Grum

Karine tem 29 anos e já desfilou pela escola. É estudante do curso de educação física e tem 18 anos de agremiação.