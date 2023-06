Noah Schnapp, ator de 'Stranger Things', vai à parada gay pela primeira vez após se assumir

Após assumir publicamente que é gay, o ator Noah Schnapp aproveitou para curtir a Parada LGBTQIA+ em Nova York, que ocorreu no último domingo (25). Após rumores, o ator que vive o personagem "Will Byers" na série "Stranger Things" publicou um carrosel de fotos em seu perfil do Instagram mostrando sua felicidade em poder comemorar um movimento tão importante.

"Primeira parada gay", escreveu o o ator na legenda do post. Schnapp teve a companhia dos pais e amigos no evento, que busca combater a homofobia e celebrar o orgulho de ser quem é. Para o desfile, Noah escolheu uma regata preta com a frase "Straight Outta The Closet", que em português significa "Direto de Fora do Armário"

Em 5 de janeiro deste ano, o ator utilizou as redes sociais para assumir publicamente a sexualidade e disse que não foi uma surpresa para ninguém. "Quando finalmente contei a meus amigos e família que eu era gay depois de ficar no armário com medo por 18 anos e tudo o que eles disseram foi ‘nós sabemos'”, escreveu Noah Schnapp.

Noah Schnapp interpretando Will Byers na série Stranger Things (Reprodução/Netflix)